Un feu de culture détruit une trentaine d'hectares d'orge à Senillé-Saint-Sauveur près de Châtellerault

Un feu de culture a ravagé plus d'une trentaine d'hectares d'orge dans le secteur de Senillé-Saint-Sauveur près de Châtellerault à hauteur des "Petites Minauderies". Tente cinq sapeurs-pompiers sont mobilisés, sur place, pour éteindre cet incendie provenant d'un champ de foin. La D725 qui borde le champ en question est coupée à la circulation et une déviation de la gendarmerie a été mise en place. Les pompiers ont évités que le feu se propage sur deux habitations et sur quelques hectares de bois et devraient rester sur place pour surveiller les suites de l'incendie qui est sous contrôle.

C'est le deuxième incendie de culture en deux jours, car hier, un incendie s'est déclaré dans la commune de Nueil-sous-Faye, dans le Loudunais. Au total, 17 hectares de végétations ont brûlé. Plus de quarante sapeurs-pompiers, avec douze engins ont été engagés.