Un feu de fôret à Sainte-Enimie en Lozère, 100 pompiers mobilisés

Les pompiers interviennent ce mardi après-midi pour un important feu de fôret sur la commune de Sainte-Enimie en Lozère. A 15h30, plus de 25 hectares de broussailles et de pins ont déjà été détruits. Sur place, 100 pompiers sont mobilisés. Ils peuvent compter dans les airs sur l'appui d'un Dash et quatre Canadairs.

La départementale entre Sainte-Enimie et Meyrueis est coupée à la circulation.