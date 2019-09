Un feu de forêt en cours à Pertuis, 200 pompiers sur place et au moins 10 hectares brûlés

Un feu de broussailles est toujours en cours ce dimanche soir à Pertuis (Vaucluse). Au moins 10 hectares d'herbes sèches ont brûlé et une maison a été légèrement endommagée.

Pertuis, France

200 pompiers de Vaucluse aidés par leurs collègues des Bouches-du-Rhône sont sur le terrain ce dimanche soir à Pertuis, ancien chemin d'Ansouis, pour un feu de broussaille qui a pris vers 16h30. Les flammes sont parties d'une voiture en feu et se sont rapidement propagées à cause de la sécheresse de la végétation et du vent qui souffle actuellement sur le département.

Au moins 10 hectares d'herbes sèches ont brûlé et plusieurs habitations ont été menacées. Elles sont désormais hors de danger mais le feu n'est toujours pas maîtrisé et une maison a été légèrement endommagée par les flammes. Il n'y a pas de blessé.

Quatre avions bombardiers d'eau, deux Milans (les plus gros) et deux Trackers, sont également mobilisés. La zone n'est pas particulièrement escarpée ou difficile d'accès pour les pompiers, ce qui devrait faciliter leur tâche.