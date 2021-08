Un premier incendie s'est déclenché à Mimizan vers 16 heures et un second à Seignosse une heure plus tard. 80 sapeurs-pompiers tentent de maîtriser le feu de Seignosse et protègent le camping de l'Étang Blanc, à proximité. 30 pompiers sont à Mimizan.

Deux feux de forêt en cours à Seignosse et Mimizan, une centaine de pompiers et deux canadairs mobilisés

Deux feux de forêt sont en cours sur la côte landaise. À Seignosse, près de l'Étang Blanc, 10 à 15 hectares d'arbres ont déjà brûlé depuis 17 heures et l'incendie se propage toujours. Un second incendie s'était déclenché une heure plus tôt à Mimizan, plus au nord. Sa superficie est inconnue des pompiers pour l'instant mais le feu n'est pas maîtrisé et mobilise une trentaine de sapeurs-pompiers.

Deux canadairs attendus

Ils sont 80 à Seignosse pour tenter de contenir les flammes et protéger un camping à proximité, bien qu'il ne semble pas menacé pour le moment. Il pourrait être évacué si la situation se dégrade. Deux canadairs doivent arriver en renfort du sud-est de la France entre 19 heures et 19 h 30.

Les gendarmes de la compagnie de Dax sont également mobilisés sur ces incendies.