Le feu de forêt en cours à Chusclan est fixé

Les sapeurs-pompiers du Gard interviennent depuis 13 heures ce samedi près de la dent de Marcoule, à Chusclan dans le Gard. Le feu est fixé

Le feu, poussé par un vent fort, a brûlé 20 hectares de garrigues ce samedi après-midi. Un important feu de forêt s'est déclenché vers 13 heures sur la commune de Chusclan dans le Gard, à proximité du lieu dit "la dent de Marcoule". Il est actuellement fixé.

103 sapeurs-pompiers du Gard et du Vaucluse sont toujours engagés, aidés de cinq avions bombardiers d'eau (quatre canadairs et un dash) qui ont effectué 59 largages. Aucun blessé n’est à déplorer, aucune maison n’a été touchée.

8 hectares brûlés 64 sapeurs-pompiers engagés. Moyens aériens de sécurité civile sur place. Soyez vigilants à proximité

Les pompiers encouragent la population de ne pas se rendre sur ce secteur afin de ne pas s’exposer et de ne pas gêner l’action des secours. Ils demandent également, en cette période de chaleur et de sécheresse, à tout le monde d’avoir un comportement citoyen et de ne pas jeter de mégot ni d’allumer de feu en forêt ou à proximité.