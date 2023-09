Dordogne : un feu de forêt mobilise de nombreux pompiers en pleine vague de chaleur

Les pompiers ont tout de suite envoyé une vingtaine de camions de lutte contre les feux de forêt, alors qu'on dépasse les 33° en Dordogne. Ce mardi 5 septembre, en plein après-midi, un feu de forêt s'est déclaré à Grignols, sur les coteaux au sud de Saint-Astier.

Les pompiers ont mobilisé trois groupes d'intervention pour les feux de forêt, avec 22 véhicules au total et un poste de commandement. A 17 heures, les pompiers estimaient la surface brûlée à environ cinq hectares.

Des renforts aériens demandés

"Ca a commencé quand j'ai débauché, j'ai vu de grandes fumées en me rapprochant de chez moi. On voit des flammes rouges. J'ai appelé les pompiers et je leur ai envoyé des vidéos", raconte Anaïs, une auditrice de France Bleu Périgord qui habite dans le bourg de Grignols.

Le commandement des sapeurs-pompiers indique avoir demandé le renfort de moyens aériens, un hélicoptère bombardier d'eau et un avions Dash, capable de larguer une grande quantité de retardant, pour les aider à stopper l'avancée des flammes.