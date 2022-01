Un feu de forêt en propagation à Sablières en Ardèche

Depuis 17 heures ce jeudi, les pompiers de l'Ardèche luttent contre un feu de forêt sur la commune de Sablières, dans le sud du département. Le terrain est très accidenté et les rafales de vent rendent l'intervention très compliquée.

Un feu de végétation s'est déclaré ce jeudi un peu après 17 heures dans le sud Ardèche, sur la commune de Sablières, plus précisément au lieu-dit Nouzaret. A minuit, l'incendie n'est toujours pas maîtrisé et continue sa propagation, après avoir déjà brûlé environ 35 hectares.

Au milieu de la nuit, 45 pompiers étaient engagés, et attendaient d'autres renforts. Les soldats du feu sont confrontés à un relief difficile d'accès, et à des rafales de vent qui aggravent la situation. Aucun point dit sensible nécessitant une évacuation n'a été identifié sur le lieu actuel du sinistre.