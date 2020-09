Un feu de forêt en Sologne, l'odeur de brûlé ressentie jusqu'à Orléans

Un incendie a détruit 50 hectares, dans la nuit de lundi à mardi, entre Salbris et Souesmes en Sologne. Le feu est fixé selon les pompiers du Loir-et-Cher, mais ils restent sur place. Pour la première fois dans la région, des avions bombardiers d'eau ont dû intervenir pour limiter la propagation.

Lundi 14 septembre, dans l'après-midi, un feu s'est déclaré sur la commune de Souesmes, en Sologne. Et il a très vite pris de l'ampleur, au point de nécessiter l'intervention de 160 pompiers venus du Loir-et-Cher, mais aussi du Loiret, de l'Indre, et de l'Indre-et-Loire. Vers 2h30 dans la nuit de lundi à mardi, les pompiers du Loir-et-Cher ont annoncé que l'incendie était fixé : "cela veut dire qu'il y a un point sous contrôle, mais on ne peut pas encore dire qu'il est totalement maîtrisé" précise Charlotte Bouzat, la directrice de cabinet du préfet du Loir-et-Cher.

Une nouvelle relève prend donc position sur les lieux, entre Souesmes et Salbris, ce mardi matin. Une centaine de pompiers et une trentaine d'engins incendie restent mobilisés.

Deux avions bombardiers d'eau mobilisés pour la première fois

Mais si l'ampleur de ce feu de forêt a pu être limitée, c'est grâce à l'intervention de deux avions bombardiers d'eau, des Dash, qui ont effectué quatre largages, au total. L'un de ces avions avait été positionné, sur décision du ministère de l'Intérieur, en prévention de feux de forêt éventuels sur la région, sur l'aéroport d'Angers. Il a donc pu intervenir très rapidement. Un deuxième est ensuite monté de sa base de Nîmes.

C'est la première fois dans la région qu'une telle intervention est nécessaire. "Cela nous a beaucoup aidé" explique le colonel Christophe Loew, le chef opérationnel du Sdis du Loir-et-Cher. "Car le feu a pris dans une zone difficile d'accès, des sapinières privées. On a quelques pistes qui nous permettent d'avancer, mais pas beaucoup". Un survol aérien est prévu ce mardi, pour veiller à ce qu'aucune reprise de flammes ne réactive l'incendie. incen