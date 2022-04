Un tracteur prend feu dans une grange à Pujaut

Les sapeurs-pompiers du Gard sont intervenus ce lundi vers 21h à Pujaut, rue Fontvielle, pour un feu de tracteur dans une grange. A l'arrivée des secours, la grange de 100 m2 était totalement embrasée et commençait à se propager à la toiture de l'habitation contigüe. L'action rapide des secours, trois engins pompes et une échelle, a permis de stopper la propagation et ainsi protéger l'habitation.

Le propriétaire du tracteur, un homme de 65 ans, a été légèrement brulé. Aprés examen par le medecin sapeur-pompier, il n'a pas été transporté à l’hôpital.