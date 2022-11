Un feu de matelas dans un immeuble mobilise une vingtaine de pompiers à Valence

Pas de blessés ni de dégâts, mais d'importants moyens déployés. 24 sapeurs-pompiers et six engins ont été mobilisés ce mercredi soir vers 21h45 à Valence dans le quartier du Polygone, rue Jean Mermoz, suite au déclenchement d'un incendie dans un immeuble. De gros moyens ont rapidement été déployés, le bâtiment se trouvant en centre urbain. La circulation a été coupée dans la rue par la police nationale et la police municipale.

Rien de grave ; il s'agissait d'un feu de matelas dans un logement au quatrième étage de l'immeuble. On ne connait pas encore ce qui l'a déclenché. L'incendie a rapidement été éteint par les pompiers, qui ont ensuite effectué une reconnaissance dans les étages. Seul un voisin de l'appartement d'où est parti le feu a été évacué, et s'est senti mal après avoir inhalé des fumées. Il est pris en charge sur place par les pompiers.