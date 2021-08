Un feu de prairies alpines sous surveillance en Isère

Un feu de végétation à 1.900m d'altitude au-dessus d'Allemond (ou Allemont), en Isère, reste sous surveillance des sapeurs-pompiers mais ne menace personne et se dirige naturellement vers des zones rocheuses.

Le panache de fumée est survolé régulièrement en hélicoptère depuis les premiers signalements dans la nuit de samedi à dimanche mais aucune intervention n'est prévue. Un feu parcours encore ce lundi soir des prairies alpines à environ 1 900 mètres d'altitude au-dessus de la commune d'Allemond (aussi orthographiée Allemont) dans le secteur de "la montagne des Chalmettes", au lieu-dit "Pierre assise". On est là sur les flancs Est du massif de Belledonne, à la limite avec l'Oisans.

Selon les pompiers de l'Isère ce feu ne menace aucune population ni habitation. Il n'est pas très étendu et ne présente qu'un risque limité pour la faune et la flore. Enfin il se dirige naturellement vers le haut de la montagne et des zones rocheuses. Si il ne change pas de direction il devrait donc prendre fin de lui même. Sans compter que des pluies sont attendues dans les prochains jours sur les hauteurs.