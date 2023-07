Un feu de récolte à Fey-en-Haye : 80 hectares brulés, une forêt menacée

Les sapeurs-pompiers n'ont pas lésiné sur les moyens déployés ce vendredi soir à Fey-en-Haye, à l'ouest de Pont-à-Mousson. Signe de l'importance de l'intervention déclenchée aux alentours de 18h, lorsqu'une parcelle agricole s'est embrasée. Au total, 80 hectares de champ sont partis en fumée, des agriculteurs venant prêter main forte pour tenter de maîtriser le sinistre.

Une forêt menacée

Mais ce qui préoccupe le plus les sapeurs-pompiers, c'est cette forêt voisine. Le front de flamme de plus de cent mètres de long se situe à sa lisière et il s'agit à tout prix d'éviter la propagation aux arbres, en ces temps de sécheresse. Deux groupes spécialisés dans les feux de forêt sont déployés, et ils resteront sur place une bonne partie de la nuit.