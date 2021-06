Un feu de talus paralyse les trains entre Thionville et Luxembourg

La circulation des trains a été momentanément interrompue ce lundi soir entre Thionville et Luxembourg à cause d'un feu de végétation aux abords des voies.

Mise à jour 18h50 : La SNCF annonce sur son compte twitter une "reprise progressive du trafic" avec encore quelques "retards et suppressions résiduelles."

Plus aucun train ne circulait ce lundi soir entre Thionville et Luxembourg. Le trafic était paralysé dans les sens à cause d'un feu de talus en bord de voies, à la sortie de Thionville aux alentours de 18h et nécessitant l'intervention des sapeurs-pompiers. Plusieurs trains de frontaliers ont du être supprimés.