Un feu de végétation à Vif, au sud de Grenoble

Un nouveau feu de végétation s'est déclenché en début d'après-midi, vers 14h10, ce jeudi en Isère. C'est à Vif, au sud de Grenoble. Le feu a pris naissance à proximité de la déchèterie de Vif et du viaduc de l'A51. La départementale 63 entre Vif et Saint-Georges-de-Commiers a été coupée par précaution et pour permettre les manœuvres des pompiers dont les effectifs sur place sont passés de 50 à 80. L'hélicoptère de la sécurité civile a été requis pour un vol de reconnaissance. Vers 18h les flammes avaient parcouru une quinzaine d'hectares entre l'A51 et le lit du Drac, sur un ensemble forestier qui en représente environ 400. En l'état aucune maison n'est menacé mais les habitants les plus proches sont en pré-alerte.

