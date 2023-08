Un feu de végétation près d'Uzès ce lundi soir

Un incendie ce lundi soir à Argilliers, commune située entre Uzès et Vers-Pont-du-Gard. Une quarantaine de sapeurs pompiers du Gard sont intervenus pour un feu de végétation attisé par un vent violent. 8.000m² de végétation sont partis en fumée et une habitation était menacée par les flammes. Huit camions-citernes feu de forêt ont été déployés et des largages d'eau ont été réalisés par un avion de la sécurité civile et un hélicoptère bombardier d'eau. Les sapeurs-pompiers du Gard appellent à la plus grande prudence au regard des conditions météorologiques actuelles.

