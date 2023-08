Un feu de végétation rapidement maîtrisé à Vinezac

Un feu de végétation s'est déclaré ce lundi après-midi un peu avant 16 heures à proximité du camping Le Chaudebry, sur la commune de Vinezac, en Ardèche. Un hélicoptère porteur d'eau Super Puma, six engins et environ 65 sapeurs-pompiers ont été déployés sur place et sont parvenus à fixer le feu une quarantaine de minutes après l'alerte. Au total, "seulement" un hectare et demi de végétation a brûlé. Il n'y a pas eu besoin de procéder à des évacuations.

