Un feu de voitures dans un parking résidentiel près du Negresco à Nice

Nice, France

Grosse opération de pompiers ce samedi soir en plein centre ville de Nice. Un feu de voitures a pris pour une raison encore inexpliquée dans un parking souterrain situé entre la rue de Rivoli et la rue Constradt tout près de l’hôtel Negresco. Il y a au moins trois voitures brûlées selon les pompiers des Alpes-Maritimes.

Opération en cours

Une soixantaine de pompiers sont mobilisés pour tenter d'éteindre le feu. Ils sont aidés de deux grandes échelles aériennes, 3 fourgons de luttes contre les incendies, des véhicules de soutien sanitaire, de secours à personnes et de secours médical. Un important dispositif très visible donc en plein cœur de ville.

Lutte contre les flammes

Les pompiers veulent venir à bout du sinistre le plus rapidement possible pour éviter sa propagation. Des agents de ERDF et GRDF sont sur place notamment pour éviter une alerte au gaz.