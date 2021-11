Un feu détruit 20m2 de toiture à Althen-des-Paluds

25 pompiers sont intervenus sur un incendie à Althen-des-Paluds ce mardi 9 novembre peu après 14 heures. Le feu s'est déclaré dans une ferronnerie et s'est propagé à la toiture dont 20m2 ont été détruits. Les flammes ont blessé légèrement le propriétaire des lieux à la main et à la cheville. Le feu est actuellement maîtrisé et en cours d'extinction.