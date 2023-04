Un feu détruit 5000 M2 de broussailles à Saint-Martin de la Brasque

Service de secours et d'incendie

Un feu a détruit 5000 M2 de végétation ce mercredi après midi aux portes de Saint-Martin-de-la-Brasque, au pied du massif du Luberon en Sud Vaucluse. Un geste accidentel provoqué semble-t-il par un agriculteur qui défrichait sa parcelle. Les pompiers sont intervenus très rapidement et plusieurs casernes ont été mobilisées : Pertuis, La-Tour-d'Aigues, Meyrargues et Manosque. "On a eu de la chance que le feu ne gagne pas la forêt où se trouve des habitations" réagit Joëlle Trouche la Maire de Saint-Martin-de-la-Brasque.