Un feu en cours à Ispagnac en Lozère

Au moins quinze hectares de forêt et de garrigues ont brûlé, ce vendredi, à Ispagnac, en Lozère.

L'incendie, toujours en cours, s'est déclaré en fin d'après-midi dans un secteur boisé, à proximité de la nationale 106. Cette dernière, qui permet de relier Montmirat dans le Gard à Florac, en Lozère, a d'ailleurs été coupée à la circulation dans le secteur du brasier.

D'importants moyens humains et matériels ont été engagés sur place : une centaine de pompiers, et 16 camions citernes. Deux Dash, qui permettent de répandre du produit pour freiner la propagation des flammes ont aussi été dépêchés sur zone. À 19 heures, le feu continuait de progresser, attisé par un vent de nord-ouest soutenu, soufflant entre 30km/h et 45 km/h.