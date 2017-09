Un violent incendie à La Londe-les-Maures ce samedi soir

Un incendie a déjà détruit près de 100 hectares entre La Londe-les-Maures et Hyères ce samedi soir. 180 sapeurs-pompiers sont sur place et tentent de maîtriser ce feu violent renforcé par le vent. Suivez la situation en direct et dès 6 heures demain sur France Bleu Provence (103.6/102.9)

Un incendie a déjà parcouru 100 hectares ce samedi soir entre Hyères et La Londe-les-Maures (Var). Situé dans un zone urbanisée, ce feu a conduit les autorités à évacuer le camping de la Pascalinette à l'ouest de La Londe-les-Maures. La salle Yann Piat a été ouverte.

02/09 22h50 🔥 #Var#Feu commune de #Hyères. Merci de suivre les consignes des autorités sur place. pic.twitter.com/t4SHCGbcvP — Sapeurs Pompiers VAR (@SDIS83) September 2, 2017

Deux routes départementales coupées

La RD88 et la RD98 ont été coupées pour faciliter le travail des secours.

Près de 180 pompiers sont mobilisés mais ce dispositif doit monter en puissance au cours des prochaines heures. Parti vers 21H45 du lieu dit l'Apié dans le secteur de La Londe-les-Maures, l'incendie, renforcé par le mistral qui souffle ce week-end est virulent.