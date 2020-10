Un fleuriste manceau fermera définitivement sa boutique fin décembre en raison de la crise du Covid

Au 31 décembre, le fleuriste de la rue Barbier au Mans fermera définitivement. Déjà fragilisé par les manifestations des Gilets Jaunes, ce magasin n'aura pas survécu à la crise sanitaire. En cause : le report des mariages, des dîners moins nombreux et des annulations de cérémonies diverses.

Le plus dur pour Alexandre Goury-Laffont, fleuriste rue Barbier au Mans, sera de ne plus voir ses clients. Sa boutique de fleurs fermera au 31 décembre.

Le coup de grâce est venu du propriétaire des murs de la boutique que tient Alexandre Goury-Laffont. Le fleuriste aurait dû signer fin décembre le renouvellement de son bail commercial pour trois ans. Mais compte tenu de la situation sanitaire, le commerçant de la rue barbier au Mans préfère baisser définitivement le rideau. Impossible de se projeter à si long terme pour Alexandre Goury-Laffont dont la boutique a déjà souffert des manifestations à répétition des Gilets jaunes.

Chiffre d'affaires en chute de 50%

Cet automne, le fleuriste aurait dû fournir bouquets et autres décorations de tables pour six mariages. Les cérémonies ont été reportées, résultat : les finances du fleuristes ont encore un peu plus plongé dans le rouge. Quant aux dîners à l'occasion desquels on offre des fleurs, ils se sont raréfiés. Alors, pour les ventes de bouquets, le chiffre d'affaires de cette année d'Alexandre Goury-Laffont a chuté d'au moins 50%.

Au 31 décembre, la boutique va donc fermer et le fleuriste sait déjà qu'il ne retrouvera pas sa mise de départ : environ 100.000 euros. Une somme financée en partie par l’héritage de sa mère. Ses pertes devraient s'élever aux alentours de 40.000 euros.