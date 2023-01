Un footballeur martiniquais interpellé à Roissy avec de la cocaïne dans sa valise

Belle prise pour les douaniers de l'aéroport de Roissy : le 31 décembre dernier, ils ont contrôlé un couple de voyageurs en provenance de Fort-de-France. Dans leurs valises, l'un avait 50 kilos de cocaïne, l'autre 53 kilos. L'homme est un footballeur bien connu dans l'île puis que membre de la sélection de Martinique depuis plus de dix ans, également joueur de l'Aiglon du Lamentin.

Tous deux ont été présentés à un juge d'instruction ce mercredi. L'homme a été placé en détention provisoire. Sa compagne a été laissée libre sous contrôle judiciaire.

Le club de foot du Lamentin a réagi en adressant ce message à la presse locale : "Soyons plus que jamais forts et soudés pour continuer notre travail d'éducation par le sport pour lutter contre ce fléau, pour protéger et alerter nos jeunes quant aux risques, conséquences et dérives de ce milieu".