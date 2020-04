Un footballeur du Montpellier Hérault hospitalisé, les symptômes font craindre le Covid-19

L'information a été publié dans la soirée par le site internet Métropolitain, elle vient d'être en partie confirmée par le MHSC. Et elle provoque une vive émotion au sein du club, mais aussi auprès des supporters. Un joueur de l'effectif professionnel est hospitalisé "depuis deux jours".

Il souffre de "problèmes digestifs et respiratoires", précise le club, ce qui fait craindre qu'il soit positif au Covid-19. Il est en tous cas placé en "milieu spécialisé pour bénéficier de soins appropriés", conclut le communiqué publié sur le site internet du Montpellier Hérault.

Pour l'heure et par choix, le nom du joueur n'a pas été divulgué par le club, dans le soucis notamment de ménager sa famille et son entourage. Le quotidien L'Equipe, de son coté, a sorti le nom de Junior Sambia, dans la soirée. Nous souhaitons de tout coeur à ce jeune footballeur de gagner ce match, le plus important de tous, et un prompt rétablissement.

Comme tous les français, les footballeurs de Ligue 1 et notamment du MHSC sont confinés depuis le 17 mars. Plus aucun entraînement, plus aucun match, et du chômage partiel depuis l'arrêt du championnat de France.