Un forcené abattu par le GIGN dans l'Ain après avoir tué cinq membres d'une famille dont trois enfants

Un homme d'une vingtaine d'années a été abattu par le GIGN mercredi à la mi-journée après avoir tué cinq membres d'une même famille, dont trois enfants, à Douvres (Ain), près d'Ambérieu-en-Bugey. Les gendarmes ont été alertés mardi soir, vers 23h30 et ont tenté de dialoguer avec le forcené jusqu'à l'arrivé sur place du GIGN de Dijon mercredi matin, peu avant 7 heures du matin. Une longue négociation s'est déroulée jusqu'à la fin de matinée. L'individu a été neutralisé à la mi-journée.

Une famille recomposée

Selon le maire de la commune, le forcené était âgé de 22 ans. Il s'en est pris à une famille recomposée de cinq personnes, un couple et trois enfants dont deux filles de 17 et 15 ans et un garçon de 5 ans. Le forcené lui-même était le fils issu d'une premier union du père de cette famille résidant à Douvres depuis juillet 2021. Il ne résidait pas avec eux. Un large périmètre a été tendu par la gendarmerie autour du centre de ce village d'un millier d'habitants, dont les accès ont été bouclés.

Le secteur de Douvres a été bouclé par un périmètre de sécurtité © Maxppp - Catherine AULAZ

