Ardèche : un forcené armé retranché toute la nuit à Colombier-le-Vieux

L'homme de 62 ans s'est retranché chez lui lundi soir vers 21 h 30 avec une arme.

Les gendarmes ardéchois ont dû déployer de nombreux hommes et des trésors de patience. Trois négociateurs spécialisés de la gendarmerie sont venus discuter avec ce forcené.

L'homme était très alcoolisé en début de soirée. Il s'est disputé violemment avec son épouse. Il a saisi son fusil de chasse et s'est enfermé chez lui menaçant de tirer si on venait le chercher. C'est l'épouse qui a donné l'alerte et les gendarmes ardéchois ont bouclé le secteur autour du domicile.

Une quarantaine de gendarmes mobilisés

Une quarantaine d'hommes mobilisés en tout : les militaires de Satillieu, les deux pelotons spécialisés d'intervention d'Annonay et Tournon-sur-Rhône, et même le PSPG de Cruas. Ce peloton spécialisé de protection de la gendarmerie, basé à la centrale nucléaire, est une unité très entraînée qui est obligatoirement mobilisée lorsqu'une personne se retranche avec une arme.

Les discussions avec l'Ardéchois ont été longues. Ce n'est que vers 6h du matin ce mardi qu'il a fini par accepter de sortir de chez lui sans son fusil. Il a immédiatement été interpellé et placé en garde à vue.