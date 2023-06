Un forcené armé d'un couteau délogé de son domicile par le RAID à Saint-Yrieix

Les hommes du RAID ont interpellé un homme retranché chez lui et armé d'un couteau à Saint-Yrieix

Un forcené a été interpellé ce mercredi midi par une équipe du RAID, route de Saint-Jean d’Angely, à Saint-Yrieix (Charente), selon une source policière, confirmant une information du quotidien Charente Libre. L’homme âgé d’une cinquantaine d’années s’était retranché chez lui. Il était armé de couteaux et se montrait menaçant vis-à-vis de sa compagne et de sa belle-mère présentes dans la maison. L'alerte a été donnée vers 9 heures. Un périmètre de sécurité a été mis en place par la police et la circulation a été interrompue dans le secteur.

Les deux femmes ont pu sortir assez rapidement du domicile familial. Une équipe d'intervention du RAID a été appelée en renfort. Une phase de négociations a été ouverte pour ramener à la raison l'homme retranché. L'équipe du Raid est finalement intervenue vers midi. Le quinquagénaire a été interpellé sans heurts. Inconnu des services de police, l'homme est suivi pour des troubles psychologiques, mais il était en en rupture de traitement. Il a été admis au centre hospitalier spécialisé Camille-Claudel à Angoulême.