Un forcené armé retranché à son domicile à Saint-Pée-sur-Nivelle

L'alerte a été déclenchée vers 4 heures du matin ce lundi 2 octobre. Un homme armé est retranché chez lui à Saint-Pée-sur-Nivelle, du côté du chemin du Petit Bois. On ne sait pas, à cette heure, s'il se trouve seul ou non. Les gendarmes et les policiers ont bouclé le secteur. La Vielle Route de Saint-Pée, entre Saint-Jean-de-Luz et le quartier d'Ibarron, est coupée.

