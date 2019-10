Un forcené délogé par les policiers à Nancy

Un homme de 43 ans, qui menaçait de tirer sur les secours et les forces de l'ordre, a pu être interpellé ce mardi soir à Nancy. Il est depuis hospitalisé après avoir ingéré de l'alcool et des médicaments en grande quantité.

Nancy, France

Intervention délicate des policiers de Nancy ce mardi dans la soirée, avenue de Strasbourg. Ils ont été appelés pour déloger un forcené de 43 ans qui menaçait de tirer sur les forces de l'ordre et les pompiers. En instance de séparation, il avait contacté sa compagne pour lui dire qu'il avait bu de l'alcool et ingéré des médicaments. Sur une photo envoyée par téléphone à sa compagne, on pouvait voir un fusil.

Hospitalisé depuis mardi soir

La BAC de Nancy et le groupe de sécurité et de proximité de la police sont intervenus pendant presque deux heures pour raisonner cet homme . Le forcené a fini par se rendre sans opposer de résistance. Il est depuis soigné à l'hôpital central suite à sa consommation de médicaments et d'alcool.