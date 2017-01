Seine-Saint-Denis : un forcené grièvement blessé par balle par la police dans un foyer Emmaüs

Un homme a été grièvement blessé par balle, ce mercredi en fin de matinée, dans un foyer Emmaüs de Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis. Selon les premiers éléments de l'enquête deux policiers ont ouvert le feu alors que cet homme tentait de les attaquer avec un couteau.

Les policiers ont ouvert le feu ce mercredi en fin de matinée, peu après 11 heures, dans un foyer Emmaüs de Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. Au départ, les policiers ont été appelés, suite au signalement d'un individu qui menaçait le personnel de ce foyer.

Une fois sur place, deux policiers se trouvent face à cet homme qui se jette sur eux, armé d'un couteau, selon une source proche de l'enquête. Les policiers ouvrent le feu. L'homme est touché et grièvement blessé. Il a été hospitalisé et son pronostic vital est engagé, selon cette même source. On ne sait pas encore combien de balles ont été tirées ni combien l'ont touché.

Deux enquêtes ouvertes

Les policiers, eux, sont en état de choc. Deux enquêtes ont été ouvertes : l'une pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, qui vise l'homme blessé par balles, l'autre a été confiée à l'inspection générale de la police nationale (IGPN) pour éclaircir les circonstances dans lesquelles les deux agents ont fait usage de leur arme.