Un forcené interpellé à Dieulouard lundi soir après avoir retenu trois membres de sa famille

Une trentaine de gendarmes sont intervenus ce lundi soir à Dieulouard alors qu'un forcené retenait au domicile de ses parents trois membres de sa famille. Un homme armé et qui voulait en découdre avec les forces de l'ordre. Les otages et le forcené sont ressortis sains et saufs.

Intervention délicate lundi soir à Dieulouard pour les gendarmes de Meurthe-et-Moselle. Ils ont été appelés pour raisonner un forcené retranché au domicile de ses parents, allée des poinsons. Un homme armé qui retenait trois membre de sa famille et voulait en découdre avec les forces de l'ordre. L'intervention a duré toute la soirée.

Renforts du Psig Sabre de Nancy

Il est 20 heures quand les gendarmes de la commune sont alertés par l'un des membres de la famille retenu par cet homme d'une trentaine d'années, ivre et sous l'emprise de stupéfiants. Un homme décrit comme violent, en pleine crise de démence selon les gendarmes qui sécurisent les abords de la maison, ils sont une trentaine à intervenir, avec l'appui du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Nancy et de négociateurs de crise. GRDF intervient aussi pour couper l'alimentation en gaz de la rue.

Pas de blessés

Pour les gendarmes, il s'agit de sortir les otages, le père, la mère et un oncle et de calmer un forcené qui se dit armé et veut aller à la confrontation. Les membres de la famille parviennent à quitter le logement vers 22h30. Il faudra deux heures de plus pour appréhender le forcené et le placer en garde à vue. A l'heure qu'il est, on ne connait pas les motivations exactes de cet homme, s'il y en a.