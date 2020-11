Un forcené maîtrisé chez lui dans la Manche

Les gendarmes de la compagnie de Saint-Lô sont intervenus ce mercredi pour raisonner un forcené retranché chez lui, sur la commune de Montmartin-en-Graignes.

L'homme en question, âgé de 55 ans, venait de tenter de mettre fin à ses jours avec un fusil en présence de son épouse. Il était 8 heures 15. Appelés sur les lieu, la brigade de Carentan, le peloton de surveillance et d’intervention de Saint-Lô et la brigade de recherche de Saint-Lô, trouvent un homme retranché seul chez lui.

Les gendarmes menacés avec un fusil

En présence du maire et des pompiers, après avoir mis en sûreté les membres de sa famille et les riverains, les gendarmes tentent de prendre contact avec le forcené qui les menace à plusieurs reprises avec un fusil de chasse, au travers d’une fenêtre.

Après trois heures et demie de négociation, le quinquagénaire est finalement interpellé par les gendarmes. Il est pris en charge par les pompiers et conduit au centre hospitalier de Saint-Lô. Trois fusils de chasse et de nombreuses boites de cartouches ont été saisies.