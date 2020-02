Un forcené menace de faire sauter un immeuble à Briey

Depuis 10h30 ce jeudi matin, un périmètre de sécurité a été mis en place autour d'un immeuble du quartier haut de Briey. Un homme d'une trentaine d'année est retranché dans un appartement et menace de faire sauter tout l'immeuble au gaz. Le RAID est sur place.

Briey, Val de Briey, France

On ne connait pas encore ses motivations, mais depuis ce matin 10h30, un homme d'une trentaine d'année est retranché dans son appartement situé dans le quartier haut de Briey et menace de faire sauter l'immeuble en ouvrant le gaz. Alertés, les pompiers ont évacué une douzaine de personnes se trouvant dans le bâtiment. Un périmètre de sécurité a été installé et les hommes du RAID sont sur place.

Selon nos sources, il s'agirait d'un différend familial. Les services de police sont déjà intervenus chez cet homme samedi dernier.