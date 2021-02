Opération de police en cours pour un forcené retranché dans le 17ème à Paris

Les policiers de la Brigade de recherches et d'intervention ont dû intervenir dans le 17ème arrondissement de Paris ce vendredi matin

C'est l'appel de voisins du forcené qui a déclenché les opérations, ce vendredi matin dans un immeuble à l'angle de la rue Frédéric Brunet et du boulevard Bessières, dans le 17ème arrondissement. L'homme avait proféré des menaces à l'encontre de ses voisins, avant se le faire aussi pour les policiers du commissariat du 17ème intervenus sur place. Ces derniers ont alors appelé en renfort la BRI, Brigade de recherches et d'intervention.

Les mêmes faits en mai dernier

Selon le maire du 17ème Geoffroy Boulard, cet homme n'en est pas à son premier esclandre : "C'est un homme d'une cinquantaine d'années, locataire du parc social", explique l'élu à France Bleu Paris, "en mai dernier déjà il avait menacé ses voisins et avait été interné dans un hôpital du 13ème arrondissement. Nous suivons la situation de près et savons qu'il s'en était échappé le mois dernier. Il est en rupture de soins, et peut-être armé alors nous sommes très vigilants", précise Geoffroy Boulard.

A la mi-journée, l'opération était toujours en cours.