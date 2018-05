Caen, France

Un individu est retranché avec sa compagne dans son appartement du centre-ville de Caen (Calvados) depuis 15h30 ce mardi 22 mai 2018. Un événement qui ferait suite, selon nos informations, à un différend familial. Un périmètre de sécurité a été mis en place par la police rue Pierre Girard , dans le quartier de la gare, où un important dispositif a été déployé.

Le forcené s'est retranché rue Pierre Girard à Caen © Radio France - - Nolwenn Lejeune -

Un hélicoptère, d'où sont descendues des forces de l'ordre armées et cagoulées, s'est posé vers 17h15 sur la Prairie à Caen laissant supposer que des renforts arrivent sur les lieux. Carole Etienne, la procureure de la République du TGI de Caen, est arrivée sur place peu après 17 heures. Elle n'a fait aucun commentaire sur la situation. Sur les réseaux sociaux, police et préfecture invitent la population à éviter le secteur, à ne pas gêner l'intervention des forces de l'ordre et à ne pas diffuser de fausses informations

⚠️OPÉRATION DE POLICE 🚨Suite à un différent familial, un individu isolé s'est retranché dans son appartement du centre ville de #Caen. Évitez le secteur de la rue Pierre GIRARD. Merci de ne pas gêner l'intervention des forces de l'ordre.

.@CaenOfficiel .@PoliceNat_14#Calvadospic.twitter.com/v12v5Sv9Jc — Préfet du Calvados (@Prefet14) May 22, 2018

17h50 : arrivée sur les lieux des policiers du RAID rapporte notre reporter sur place

Arrivée dans le quartier de la gare à Caen des hommes du RAID après qu'un forcené se soit retranché dans un immeuble © Radio France - - Nolwenn Lejeune -

18h30 : le périmètre de sécurité a été étendu à la rue de la gare. Le secteur est à éviter impérativement

Un forcené retranché dans le quartier de la gare à Caen : le périmètre de sécurité a été étendu © Radio France - - Olivier Duc -

18h57 : les policiers du RAID se préparent à intervenir (images France 3)

19h03 : La préfecture du Calvados avait indiqué dans un premier temps qu'un individu "isolé" s'était retranché dans le quartier de la gare. Selon de nouvelles informations, l'homme serait retranché avec sa compagne dans un immeuble de deux étages rue Pierre Girard .

La rue Girard complètement bouclée par les forces de l'ordre ce mardi soir à Caen © Radio France - - Nolwenn Lejeune-

19h17 : De nombreux badauds se sont massés non loin de la rue Girard à Caen ce mardi soir. Ils sont tenus à distance par les policiers. Les pompiers sont également sur place

- Le quartier de la gare est bouclé à caen . Les habitants et les badauds sont tenus à distance © Radio France - - Nolwenn Lejeune -

19h29 : Policiers du Raid et pompiers sont en place