Un forcené retranché quartier des Jonquilles à Nîmes

Un forcené est retranché ce mardi après-midi dans le quartier des Jonquilles à Nîmes, dans un appartement de la rue Léo Larguier. Les policiers sécurisent en particulier les abords de deux écoles : 120 enfants à l'école maternelle Jean Carrière, située rue Maurice Fayet, et, par prévention, ceux de l'école primaire André Chanson située plus loin avenue Fanfonne Guillierme. Les enfants y étaient confinés, sur ordre des forces de police. Et tout le personnel avec eux, à l'intérieur donc des établissements. Tous les policiers disponibles à Nîmes ont été rapatriés dans le secteur. Ils ont installé plusieurs barrages.

Peu avant 18h, les premiers enfants commencent à quitter les écoles.

L'homme a appelé la police, il dit retenir en otage deux personnes, des adolescents de 14 et 18 ans. Selon les informations de France Bleu Gard Lozère, il a appelé la police pour dire qu'il allait les égorger au nom de Daesh et qu'ensuite il s'en prendrait à d'autres enfants. Le raid de Montpellier est sur place et commence l'inspection de l'immeuble où se trouve le forcené.

Les parents d'élèves ont été prévenus. Ils sont invités à ne pas venir récupérer leurs enfants à l'école pour le moment. La Police assure leur sécurité.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix