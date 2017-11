Un forfait post-stationnement de 25€ pour éviter la fraude dans les rues de Rouen

C'est en délibéré lundi soir dans les conseils municipaux de plusieurs villes comme Rouen et Le Havre : un forfait qui remplacera début janvier les amendes de stationnement. Les fraudeurs, mais aussi ceux qui oublient de renouveler leur ticket de parking, risquent de payer jusqu'à 30€ de redevance.

Dans le centre-ville de Rouen, c'est déjà dur pour Oumou, une Rouennaise, d'insérer dans l'horodateur quelques euros pour trente minutes de stationnement. Alors envisager de prendre le risque de payer 25€ comme prévu par la ville en cas de retard, c'est risquer de ne plus voir Oumou y faire son shopping. "Je vais finir par n'aller qu'aux Docks 76, au moins, le stationnement est gratuit 3 heures", assure la mère de famille.

25€ de Forfait post-stationnement à Rouen

Sur les seize mille places que compte la ville, six mille sont payantes dans l'hypercentre. "Mais seulement 25% d'entre elles sont réellement réglées par les conducteurs", assure Christophe Duboc, conseiller municipal de la ville de Rouen délégué au stationnement. "Autrement dit, sur quatre heures de stationnement, une seule est payée", ajoute-t-il.

Pour lui, derrière la recette que ça représente pour la métropole visant en partie à restaurer la voirie, c'est une arme dissuasive pour lutter contre la pollution atmosphérique. "Imaginez, chaque jour, 55 000 voitures rentrent à Rouen et chaque année, environ 137 Rouennais perdent la vie à cause de la pollution", s'insurge l'élu écologiste.

Une redevance de 30€ à Honfleur et au Havre

En juillet dernier, la ville d'Honfleur a fixé en conseil municipal cette redevance désormais aux mains des mairies et non plus à celles de l'Etat à 30€. Le Havre fait aussi ce choix puisque c'est le montant qui sera délibéré lundi soir.

La recette de ces forfaits est estimée à 1,8 millions d'euros par an pour la ville du Havre destinée une fois de plus aux travaux, sans plus de détails. Une opacité qui provoque chez certains automobilistes l'impression d'être "la vache à lait" de la ville.