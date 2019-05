Un "fou du volant" arrêté près de Rouen : il roulait à 194 km/h sur une route limitée à 70

Roumare, France

"Des excès de vitesse comme ça, on en voit pas tous les jours", confie un gendarme. Et c'est vrai que celui de dimanche soir sur une route de campagne à Roumare, entre Rouen et Barentin, marque les esprits.

Au volant d'une Audi A5, un homme de 32 ans a été contrôle à la vitesse folle de 194 km/h, alors que la route départementale est limitée à 70. "C'est un délit de très grande vitesse, plus de 100 km/h au-dessus de la limite. Le permis de conduire de l'homme a été immédiatement suspendu 6 mois, et il sera convoqué au tribunal qui pourrait prononcer une sanction plus lourde", explique le gendarme.

Et en plus de rouler à une vitesse folle, cet homme qui travaille dans le BTP, n'était pas sobre. Il affichait un taux d'alcoolémie de 0,98 grammes par litre de sang.