Le plancher d'un restaurant a pris feu ce dimanche après-midi à à Bainville aux Saules, dans les Vosges. L'incendie est parti du four à pizza. Cinq salariés se retrouvent au chômage technique.

Un four à pizza prend feu, cinq salariés au chômage technique dans les Vosges

Les flammes sont parties du four à pizza. Ce dimanche après-midi, à 17h, un incendie s'est déclaré dans le restaurant "La crémaillère", installé place Marcel Gérard à Bainville aux Saules, entre Vittel et Epinal, dans les Vosges. Parti du four à pizza, le feu s'est ensuite propagé au plancher. Vingt sapeurs pompiers sont intervenus pour éteindre l'incendie, avant 19h.

Aucune victime n'est à déplorer mais cinq salariés se retrouvent désormais au chômage technique, d'après les pompiers des Vosges.