Un incendie s'est déclaré dans un four industriel de la biscuiterie Cornu, route de Pugey à Fontain, dans le Doubs, dimanche 4 avril dans la soirée. Les dégâts se limitent au four. Les employés ont repris le travail ce lundi 5 avril.

Un four prend feu à la biscuiterie Cornu à Fontain, dans le Doubs

Le feu a rapidement été maîtrisé par les pompiers. Il n'a endommagé qu'un four industriel de la biscuiterie Cornu, route de Pugey, à Fontain, dans le Doubs. Vers 19h30, dimanche 4 avril, les employés ont été évacués à cause des fumées. Mais ce lundi 5 avril, ils ont pu reprendre le travail. Le four devra peut-être être réparé, d'après les gendarmes.