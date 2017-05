Un fourgon connecté pour amener le haut débit partout en haut Béarn

Marc-Antoine Lasarte, 22 ans seulement, vit à Escou dans le piémont oloronais, si mal desservi en haut débit. Il a eu l'idée d'un fourgon connecté par satellite pour amener internet dans les villages.

Les idées les plus simples sont souvent les meilleures. Marc Antoine Lasarte a 22 ans. Il est étudiant en informatique à Pau et il vit a Escou prés d'Oloron. Pour financer ses études, il a crée son entreprise, "Blue config" et il fait du dépannage et du conseil informatique à domicile. Ça lui a donné l'idée de porter un projet : amener une connexion haut débit partout dans le Haut Béarn où on déplore encore beaucoup de zones blanches ou des zones avec des débits beaucoup trop faibles pour les machines d'aujourd'hui. Il a concouru et vient de toucher une grosse subvention de la région : plus de 37 000 euro, pour l'aider a acheter un fourgon équipé d'une parabole capable de capter du réseau suffisant partout, grâce aux satellites.

Pour les personnes qui veulent faire leurs déclarations en ligne ou faire des recherches c'est assez handicapant. Je me suis dit que si je montais ça, ça serait bien. Tout le monde le dira : avoir une connexion lente c'est embêtant. Je le vois pour les agriculteurs ils doivent leurs déclarations PAC en ligne. Ca devient indispensable — Marc-Antoine Lassarte

"J'ai eu cette idée dans le bus en rentrant chez moi"—Marc-Antoine Copier

Comment ça marche?

Ce type de fourgon est commercialisé par une société canadienne. Ils sont utilisés par l'armée ou les ONG. Il est équipé d'une parabole qui permet de capter les signaux des satellites. Marc-Antoine va proposer aux communes de souscrire en payant le déplacement en proportion des kilomètres. Marc-Antoine pense faire payer ensuite à ses clients 10 à 15 euros de l'heure, pour des connections, du conseil, des formations, du dépannage ou de la mise à disposition de mises à jour. Marc Antoine Lasarte va contracter un emprunt pour finir de financer l'achat de son fourgon connecté. Il espère commencer après l'été.