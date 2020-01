Une voiture a heurté un fourgon de patrouilleurs de Vinci Autoroutes ce lundi 20 janvier 2019 sur l'A28, entre Le Mans et Tours. L'accident, le septième du genre depuis le début de l'année, a fait deux blessés légers.

Un fourgon de patrouilleurs heurté par une voiture sur l'autoroute A28 entre Le Mans et Tours

Deux personnes ont été légèrement blessées ce lundi 20 janvier 2020 sur l'autoroute A28, à la frontière de la Sarthe et de l'Indre-et-Loire (illustration)

Neuillé-Pont-Pierre, France

Après un peu moins d'une heure de coupure dans le sens Le Mans-Tours, la circulation a repris ce lundi 20 janvier 2020 sur l'autoroute A28 après la collision entre un fourgon de patrouilleurs et une voiture. Le choc, qui a fait deux blessés légers, s'est produit entre les échangeurs de Chateau du Loir (Sarthe) et Neuillé-Pont-Pierre (Indre et Loire).

Selon Vinci Autoroutes, c'est le septième heurt de fourgon sur le réseau autoroutier depuis le 1er janvier 2020.