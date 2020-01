Un fourgon de Vinci-Autoroutes percuté sur l'A10 entre Châtellerault et Tours

Un camion d'intervention de Vinci-Autoroutes a été percuté ce vendredi après-midi entre Châtellerault et Tours. Il n'y a pas eu de blessé. C'est le huitième véhicule de Vinci-Autoroutes percuté sur le réseau depuis le début de l'année.

Un fourgon jaune de patrouille de Vinci-Autoroutes a été percuté vendredi 24 janvier, dans l'après-midi, sur l'autoroute A10, entre Châtellerault et Tours, en direction de Paris. Le fourgon était "en protection de véhicules accidentés". Il a été heurté par l'arrière par un véhicule utilitaire. Il n'y a pas eu de blessé. On ignore les causes de l'accident. Dans la majorité des cas, ils sont dus soit à de la somnolence, soit un manque d’attention de la part des conducteurs.

En 2019, 47 véhicules d'intervention avaient été heurtés sur le réseau Vinci-Autoroutes

Cet accident porte à huit le nombre de véhicules d’intervention heurtés sur le réseau Vinci-Autoroutes depuis le début de l'année 2020. "Ils se produisent alors que les agents routiers effectuent des interventions sur le réseau pour protéger des conducteurs en difficulté, en panne ou accidentés, contrôler les équipements ou encore procéder à des travaux" écrit Vinci-Autoroutes, qui réitère ses appels à la prudence quand les patrouilleurs sont en intervention.