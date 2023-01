Un fourgon en surcharge de 2,6 tonnes sur l'autoroute A7 dans la Drôme

Le conducteur parti de Strasbourg se rendait dans le port de Sète ce lundi 23 janvier. Mais à la hauteur de Malataverne sur l'A7, il a dû s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence à cause d'une "odeur de chaud". Et pour cause : le camion limité théoriquement à 3,5 tonnes pesait 6,1 tonnes à cause de son chargement. Le véhicule a été remorqué en dehors de l'autoroute.

ⓘ Publicité

2450 euros à débourser

Les gendarmes rappellent que "le respect des charges maximales autorisées est essentielle au bon fonctionnement d'un véhicule et de ses organes de sécurité en particulier". Heureusement, la surcharge n'a pas provoqué d'accident. Le conducteur devrait retenir la leçon : il a écopé d'une amende globale de 1350 euros sans compter la facture du dépannage de 1100 euros.