Un fourgon plein de colis de Noël volé à Issoudun : la gendarmerie lance un appel à témoins

Issoudun, Indre, Centre-Val de Loire, France

Tout est allé très vite ce lundi (24/12) matin pour le pauvre livreur qui, sans doute pressé par le temps, avait laissé ses clés sur le contact alors qu'il chargeait, place de la Poste, des colis de La Poste dans son fourgon. Profitant de ses allées et venues, vers 8h45, un ou des malfaiteurs se sont enfuis en emportant la camionnette et sa cargaison. L'alerte a rapidement été donnée et un dispositif d'interception a été mis en place dans l'Indre et le Cher. Une trentaine de personnels ont été mobilisés rien que dans l'Indre mais malheureusement sans succès.

Appel à témoins

L'enquête se poursuit donc etles gendarmes lancent un appel à témoinspour tenter de retrouver ce fourgon. Il s'agit d'une camionnette blanche de marque IVECO, sérigraphiée EUROPCAR en vert et immatriculée EP-207-QQ.

Toute personne ayant des renseignements sur les circonstances du vol, la direction de fuite, la localisation du camion et/ou des voleurs est priée de contacter la gendarmerie d'Issoudun au 02 54 03 53 20.