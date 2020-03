Un franc-comtois vend du savon au lieu de plusieurs kilos de cannabis et tue deux personnes

L'affaire avait fait du bruit en Suisse et elle est maintenant prise en charge, en partie, par les magistrats français. Parce que l'un des suspects de cette affaire était dans le Doubs au moment de son arrestation.

L'affaire, c'est une histoire de trafic de drogue qui a mal tourné à Grandson, près d'Yverdon-les-Bains (Suisse). Un franc-comtois de 20 ans doit y livrer une cargaison de plusieurs kilos de résine de cannabis à des trafiquants suisses. Mais il choisit de leur donner à la place des pains de savon, empaqueté comme de la drogue.

Le livreur se rend le samedi 29 février, dans un petit appartement de Grandson, dans le canton de Vaud en Suisse. Et lorsqu'il donne la marchandise aux dealers, ces derniers s'aperçoivent de la supercherie. Le Français réplique : il prend l'arme d'un des dealers et tire 5 coups de feux. Bilan : 2 morts et 3 blessés. Il revient ensuite en France et disparaît pendant deux semaines avant de se faire arrêter. Une interpellation qui s'est déroulée "difficilement" à Besançon, admet Emmanuel Manteaux, le procureur de la république de Besançon.

Un autre franc-comtois impliqué

Le suspect n'a eu aucun lien avec une affaire de trafic de drogue selon les autorités, "juste quelques larcins quand il était plus jeune", affirme Emmanuel Manteaux, procureur de la république de Besançon. En fait, l'homme de 20 ans a été approché par un autre franc-comtois, âgé de 19 ans. Il habite dans le Doubs et travaille en Suisse. Ce frontalier a été approché par les trafiquants suisses pour livrer la résine de cannabis. Il a ensuite demandé au tireur présumé de le faire.

Les deux franc-comtois sont désormais mis en examen et incarcérés : le tireur, en France, et l'interlocuteur des dealers, en Suisse.

Le tireur sera jugé en France

Le franc-comtois qui est poursuivi pour les deux meurtres sera jugé à Besançon. Les autorités suisses ont transmis le dossier à leurs homologues français.

Quant à l'autre franc-comtois, il sera jugé en Suisse puisqu'il y a été interpellé la semaine dernière. Il est poursuivi pour trafic de stupéfiants.