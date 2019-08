Un Français de 27 ans disparu depuis une semaine en Italie, sa mère appelle à l'aide

Depuis huit jours, un Français de 27 ans a disparu lors d'une randonnée dans le sud de l'Italie. Sa mère appelle à l'aide et demande davantage de moyens pour les recherches, qui ont commencé tardivement.

Depuis vendredi dernier, sa famille est sans nouvelles de lui. Simon Gautier, un Français de 27 ans, a disparu le 9 août dernier près de Policastro, une commune au sud de Naples. La veille, cet étudiant en histoire de l'art qui vit à Rome avait quitté la capitale italienne, pour partir seul en randonnée dans le sud de l'Italie.

"Je suis tombé dans une falaise, j'ai les jambes cassées, aidez-moi, je vois la mer mais je ne sais pas où je suis" - Le message de Simon aux secouristes

D'après Delphine Godard, la mère du jeune homme qui a témoigné sur franceinfo jeudi, il serait tombé pendant sa randonnée. Elle explique que vendredi, à 9 heures, il a réussi à joindre les secouristes, et leur a laissé ce message : "Je suis tombé dans une falaise, j'ai les jambes cassées, aidez-moi, je vois la mer mais je ne sais pas où je suis."

Polémique en Italie sur le délai des secours

D'après le journal italien La Repubblica, les recherches n'ont démarré qu'à la nuit tombée. Un hélicoptère aurait ensuite été dépêché sur place samedi matin, et les médias italiens s'interrogent sur le délai de prise en charge. "Nous n'avons été prévenus que lundi" de sa disparition, explique la mère de Simon Gautier sur franceinfo. "Le terrain est très difficile d'accès. Les secours locaux, même s'ils se mobilisent énormément pour nous aider, ne sont pas assez", poursuit-elle.

"Il faut qu’on nous aide. Il faut qu’il y ait plus d’hommes sur le terrain" - Delphine Godard, la mère de Simon

Quinze amis du jeune homme sont également sur place, pour aider la famille à rechercher Simon. "C’est long, vu le degré d’urgence. On est à plus de sept jours, il faut qu’on nous aide. Il faut qu’il y ait plus d’hommes sur le terrain", réclame Delphine Godard. Contactés par franceinfo, ni le Quai d'Orsay ni l'ambassade de France en Italie n'ont pour l'instant communiqué davantage d'informations.