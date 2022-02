Un Français est mort dans l'"attaque terroriste" qui a eu lieu au Bénin ce mardi

Le parquet national antiterroriste français a annoncé ce jeudi soir l'ouverture d'une enquête du chef d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, après la mort d'un Français âgé de 50 ans au Bénin. L'embuscade, qui a eu lieu mardi dans le nord du pays dans un parc naturel transfrontalier géré par le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, a fait six mort, cinq gardes forestiers et un soldat, et dix blessés.

Selon l'agence de presse Reuters, la victime française est un ancien militaire qui formait les gardes forestiers.