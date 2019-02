Un frère et une sœur accusés d'assassinat aux assises de la Drôme

William et Audrey, le frère et la sœur sont accusés d'avoir tué l'ex mari d'Audrey en octobre 2014 à Montmeyran et d'avoir tenté de faire disparaître son corps en le jetant dans le Rhône. Le frère comparaît pour assassinat, sa sœur pour recel de cadavre et modification de scène de crime.

Valence, France

Le crime a eu lieu en octobre 2014 à Montmeyran au domicile d'Audrey. La victime, un ferrailleur de 51 ans, était son ex mari, le père de ses trois enfants. Le couple était séparé depuis près d'un an. Une séparation mal vécue par le mari, qui d’après Audrey était violent et la harcelait par téléphone. William son frère vivait chez elle pour essayer de la protéger.

Coup de fusil dans le thorax

Le 30 octobre 2014 au soir, l'ex mari téléphone plusieurs fois. William finit par répondre. Le ton monte et et l'ex mari annonce qu'il arrive au domicile d'Audrey. Sans hésiter William récupère son fusil de chasse dans sa chambre et sort se cacher à l'extérieur de la maison pour l'attendre. A peine descendu de sa voiture l'ex mari reçoit un coup de fusil dans le thorax, William lui assène aussi un coup de crosse dans le crâne.

Le corps jeté dans le Rhône

Puis le frère et la sœur tentent de faire disparaître toutes les traces. Ils transportent le corps jusqu’à Etoile-sur-Rhône, retire ses vêtements et le jettent dans le fleuve. Ils ramènent la voiture de l'ex mari devant son domicile à Upie. Enfin Audrey nettoie la flaque de sang qui a taché le sol devant sa maison.

Un témoin soulage sa conscience

La dépouille est retrouvée le lendemain près du barrage de Charmes et identifié. Il s'agit d'un ferrailleur qui vit à Upie. Pendant de long mois le frère et la sœur gardent le silence, jusqu’au mois d'avril où ils sont confondus par un témoin. Le petit ami d’Audrey. Il était présent lors du crime le 30 octobre au soir à Montmeyran. Il a pris la fuite après le coup de feu. Mais six mois après le crime, il a besoin de soulager sa conscience et vient tout raconter aux gendarmes.

William est accusé d'assassinat et risque la réclusion criminelle a perpétuité. Sa sœur Audrey comparait pour recel de cadavre et modification de scène de crime elle encourt 3 ans de prison. Le procès va durer trois jours.