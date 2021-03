Un fugitif gravement blessé par balles à Villenave-d'Ornon après une course-poursuite sur l'A62

Gros déploiement de forces de l'ordre ce dimanche, en Gironde, pour mettre fin à la cavale d'un quinquagénaire. Selon Sud-Ouest, l'homme, recherché pour une tentative de meurtre dans les Bouches-du-Rhône, est repéré à bord d'une voiture, sur l'autoroute A62. Les gendarmes tentent de l'interpeller au niveau du péage de Saint-Selve, mais l'automobiliste parvient à leur fausser compagnie et poursuit sa route vers Bordeaux.

S'en suit une course-poursuite sur l'autoroute et jusque dans les rues de Villenave-d'Ornon. À ses trousses, gendarmes et policiers, secondés par un hélicoptère de la gendarmerie nationale. Plusieurs coups de feu auraient été tirés pendant cette chasse à l'homme. Le quinquagénaire termine finalement sa course dans une rue de Villenave-d'Ornon, où il a été gravement blessé par arme à feu, selon les pompiers de la Gironde.

Dans sa fuite, l'homme a également percuté un véhicule de police, blessant un policier à l'épaule.